Dante Querciali asumió como presidente del CFT-Consejo Federal de Turismo

“El turismo es una actividad estratégica para el desarrollo del país, no solo por su carácter federal sino también por su capacidad de generar empleo y dinamizar las economías regionales. Es fundamental continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre el sector público y privado que se viene realizando en los últimos años”, expresó Querciali. El flamante presidente cumplirá su rol hasta marzo de 2027.

27 de Marzo de 2026 13:33hs

Por Ricardo Seronero

El presidente del Instituto Fueguino de Turismo -INFUETUR-, Dante Querciali, fue electo por unanimidad de todas las provincias como titular del Consejo Federal de Turismo -CFT-, el organismo federal que tiene como objetivo posicionar a la Argentina como uno de los destinos líderes de la región.

“El turismo es una actividad estratégica para el desarrollo del país, no solo por su carácter federal sino también por su capacidad de generar empleo y dinamizar las economías regionales. Es fundamental continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre el sector público y privado que se viene realizando en los últimos años”, expresó Querciali.

La designación tuvo lugar en el marco de la 175° Asamblea del Consejo Federal de Turismo, realizada en la ciudad de Rosario, con la presencia del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. El encuentro, que además contó con la participación de autoridades nacionales, provinciales y municipales, fue encabezado por el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, junto a representantes de todo el país, donde se abordaron diversos ejes vinculados al desarrollo y la promoción de la actividad turística.

Durante la jornada se desarrolló un amplio temario que incluyó la presentación de estadísticas del sector, el balance de gestión saliente, la elección de nuevas autoridades y la ratificación de representantes ante organismos como el INPROTUR y el ICTA. Asimismo, se expusieron iniciativas vinculadas al desarrollo turístico sustentable, programas de promoción federal y propuestas culturales y estudiantiles impulsadas por distintas provincias.

“Tenemos el desafío de seguir potenciando cada una de las regiones del país, promoviendo una oferta diversa y de calidad que permita consolidar a la Argentina como un destino competitivo a nivel internacional”, agregó.

Dante “Willy” Querciali es un empresario gastronómico de Tierra del Fuego, con amplia trayectoria en el sector privado de la ciudad de Ushuaia. Desde el año 2019 es el Presidente del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), organismo oficial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Además, fue presidente del Ente Regional de Turismo Patagonia Argentina en el año 2025, integró cargos directivos en la Cámara de Comercio de Ushuaia y fue presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica de Tierra del Fuego, desempeñándose por más de 10 años como consejero por la provincia fueguina ante la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).



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