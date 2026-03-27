Ariel Ardit cantará el himno para la Selección: "Me ofrecí en 2018, me aceptaron en 2021, y ahora voy cada vez que me llaman"

"He tenido la suerte de cantarles antes de ser campeones del mundo y después también. Fue una propuesta que le hice a AFA. Le dije al Chiqui Tapia en el 2018 que quería cantarles el himno a los jugadores mirándolos a la cara, porque era la época en que la gente criticaba a Messi por no cantarlo. Tres años después me llamaron. De esta vez me enteré ayer. La preparación es emocional, más que nada. En vez de hacer el tercer tiempo después de jugar al fútbol anoche, me fui a descansar", relató el gran cantor, que participará de la previa del amistoso ante Mauritania, en la Bombonera.

27 de Marzo de 2026 11:33hs

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