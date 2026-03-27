Amplia disparidad de precios en los huevos de Pascua: desde $ 4.000 hasta $ 700.000

En supermercados, los huevos grandes alcanzan de $18.000 a $35.000. Las chocolaterías premium elevan la cifra con huevos de un kilo a casi $170.000.

27 de Marzo de 2026 10:16hs

Los precios de los huevos de Pascua en Argentina muestran una amplia disparidad, desde opciones económicas hasta valores que rivalizan con un alquiler mensual en Ciudad de Buenos Aires. En supermercados y chocolaterías de todo el país, los costos dependen del tamaño, peso, calidad y lugar de compra. Los datos relevados destacan esta brecha en el mercado pascual.

Los huevos pequeños, disponibles en supermercados, oscilan entre $4.000 y $7.000. Las versiones medianas cuestan de $8.000 a $14.000, y suelen compartirse entre dos o tres personas según el caso. Para evaluar la conveniencia, los consumidores deben priorizar el peso real del producto por sobre el empaque, ya que este último genera confusiones sobre la cantidad de chocolate.

En supermercados, los huevos grandes alcanzan de $18.000 a $35.000. Las chocolaterías premium elevan la cifra con huevos de un kilo a casi $170.000, como en el caso de marcas reconocidas por su producción artesanal. Esta tendencia se acentúa en segmentos superiores.

El mercado exclusivo ofrece huevos de hasta dos kilos por cerca de $370.000, mientras que versiones de dos kilos y medio superan los $700.000. Así, los precios reflejan no solo el volumen, sino también la calidad y el posicionamiento de cada oferta.