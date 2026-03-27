Acuerdo clave para mejorar la genética ovina de la raza Merino

El INTA y la Asociación de Criadores ratificaron un convenio histórico que permite evaluar reproductores con tecnología avanzada y proyectar mejoras en competitividad y calidad.

27 de Marzo de 2026 11:15hs

La Asociación Argentina de Criadores de Merino (AACM) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) renovaron su convenio de asistencia técnica para continuar con el programa de mejoramiento genético ovino, una herramienta central para el desarrollo de la raza Merino en el país. El acuerdo consolida más de tres décadas de trabajo conjunto orientado a brindar a los productores información objetiva para la selección de reproductores y la mejora de la eficiencia productiva.

Uno de los pilares del trabajo conjunto es el programa PROVINO Avanzado, que utiliza criterios reconocidos internacionalmente para medir el mérito genético de los animales mediante indicadores como las Diferencias Esperadas en la Progenie (DEP) y distintos índices de selección. Esta información permite comparar reproductores entre establecimientos, mejorar la calidad de los rodeos y aportar transparencia al sistema, con evaluaciones respaldadas por equipos técnicos especializados.

La renovación del convenio también plantea nuevos desafíos, como ampliar la cantidad de productores que participan del sistema, incorporar herramientas tecnológicas como identificación electrónica y avanzar hacia evaluaciones genómicas. Para el sector, la mejora genética es un proceso de largo plazo que requiere continuidad, datos confiables y compromiso de los criadores, en un contexto donde la calidad de la lana, la trazabilidad y la competitividad internacional hacen cada vez más necesario el trabajo coordinado entre productores e instituciones.