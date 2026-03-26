Tucumán: preocupación por el pronóstico de lluvias

Tras las precipitaciones registradas a mediados de marzo en la provincia, que generaron inundaciones en zonas rurales y urbanas, se esperan posibles chaparrones para los próximos días

26 de Marzo de 2026 11:06hs

El pronóstico meteorológico prevé un jueves inestable en Tucumán con nubes y posibles lluvias durante la jornada.

Las temperaturas se mantendrían moderadas y el tiempo continuaría inestable en el cierre de la semana. A mediados de marzo, fuertes tormentas provocaron daños en zonas rurales y urbanas.

El dirigente de Apronor, Gonzalo Blasco, aseguró que " en 3 meses, llovió en Tucumán lo que se espera en 2 años”, por eso "la ruta 157 estuvo cortada por las inundaciones”. De todos modos, consideró que "la falta de obras en la provincia es tremenda, sobre todo porque en el territorio el agua se estanca y todos los caminos de ripio se convierten en cauces"



