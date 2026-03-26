Scioli preside la Asamblea del CFT en Rosario

La 175° Asamblea del Consejo Federal de Turismo-CFT se está celebrando ahora en la Nueva Terminal Fluvial de Rosario, provincia de Santa Fe. El encuentro reúne a autoridades turísticas de todo el país.

26 de Marzo de 2026 13:39hs

Por Ricardo Seronero desde Rosario



La apertura de la 175° Asamblea del Consejo Federal de Turismo-CFT fue presidida por Maximiliano Pullaro, Gobernador de Santa Fe, por Daniel Scioli, Secretario de Turismo y Ambiente de la Nación y por Valentín Diaz Gilligan, Presidente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente saliente del CFT.



Durante la asamblea se eligió al nuevo presidente del Consejo, y recayó sobre el presidente del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) y titular del Ente Patagónico, Dante "Willy" Querciali.

En la reunión se abordaron temas centrales vinculados al presente y futuro del turismo en Argentina, entre ellos el financiamiento internacional con el acompañamiento del Banco Mundial, la conectividad aérea, las estrategias de promoción, la innovación en el sector y la puesta en valor del patrimonio.

Ampliaremos.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590