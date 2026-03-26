Plan Iberá 2026: la apuesta por posicionar la naturaleza correntina en el mundo

Unas 17 localidades recibirán obras de impacto directo y otras 29 también se verán alcanzadas con inversiones que apuntan a seguir fortaleciendo al Iberá como destino internacional. Nuevos refugios para amantes de la aventura en la naturaleza y una cargada agenda de eventos y capacitaciones forman parte del plan, que pretende elevar de 80 mil a 150 mil visitantes por año a este destino. El ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, remarcó el trabajo sostenido que se viene realizando desde hace más de una década en torno al ecosistema y su posicionamiento turístico.

26 de Marzo de 2026 13:48hs

Por Ricardo Seronero

El gobierno de la provincia renovó el compromiso con el desarrollo turístico de Corrientes en una nueva presentación de obras de infraestructura, eventos y lineamientos de políticas públicas en el marco del Plan Iberá, que atraviesan a los distintos ministerios y que apuntan a consolidar el Iberá como destino del turismo a nivel internacional.

Duplicar la afluencia de turistas y visitantes a los distintos portales del parque Nacional y el Parque Provincial Iberá es el objetivo que se plantea el gobierno de la provincia de Corrientes, y que se vió plasmado en un detallado plan de obras y acciones presentadas este jueves en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno.

De 80 mil visitantes por año que reciben las localidades, se pretenden alcanzar en un futuro cercano los 150 mil. Así lo remarcó el gobernador Juan Pablo Valdés durante la conferencia de prensa, a la vez que dejó en claro el lineamiento que seguirán un conjunto de acciones de los distintos ministerios del Ejecutivo, en lo que calificó como “el más ambicioso” de los planes planteados hasta el momento en ese destino.

“Corrientes cuenta con una política de Estado que apunta a convertir al Iberá en un destino turístico, esto es importante también para quien quiera invertir, porque encuentra un desarrollo serio que se traduce en crecimiento”, remarcó por su parte el senador Sergio Flinta, presidente del Comité Iberá.

Iberá al mundo

“Venimos a renovar el compromiso con el desarrollo turístico de Corrientes y en este caso con el Iberá”, manifestó Valdés, y destacó que el plan abarca a 17 localidades de manera directa y a otras 29 en forma indirecta, en tanto señaló que la industria del turismo y la producción de naturaleza es fundamental para el crecimiento.

“Les damos a todas esas localidades la posibilidad de generar turismo, de aprovechar oportunidades y que cada vez sean más los miles de turistas que nos visitan”, sostuvo, a la vez que consideró que Corrientes tiene todo el potencial para “salir al mundo y mostrar su turismo”.

Asimismo, valoró lo hecho en política pública para seguir desarrollando los Esteros del Iberá, abriendo el camino hacia un “futuro sostenible en materia de turismo”.

“El Iberá es un lugar en donde los visitantes encuentran paz, naturaleza y la calidez de los correntinos”, aseveró el gobernador e hizo hincapié para culminar, que el trabajo seguirá siendo arduo y en conjunto para “transformar a Corrientes en un destino turístico de excelencia”, enfatizó.

Por su parte, el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard remarcó el trabajo sostenido que se viene realizando desde hace más de una década en torno al ecosistema y su posicionamiento turístico.

En ese sentido, subrayó que el impacto del Iberá trasciende los portales turísticos y alcanza a toda la región. “Son decenas de miles de correntinos que se ven beneficiados por esta política pública”, expresó.

Asimismo, el titular de Turismo hizo hincapié en el posicionamiento de la marca Iberá a nivel nacional e internacional. De cara a esta nueva etapa, anticipó una estrategia de expansión hacia nuevos mercados.

El Plan de Acción en el Gran Parque Iberá 2026/27 es una iniciativa estratégica orientada a continuar el desarrollo integral del Parque Iberá y el área de influencia. Este programa contempla la ejecución de obras en distintos municipios, con el propósito de fortalecer la infraestructura y potenciar el crecimiento del Iberá. Esto incluye instancias de capacitación y formación destinadas a mejorar las capacidades de los actores involucrados. En esta nueva edición, la agenda de eventos para posicionar el Iberá a nivel global conduce las acciones, además de fuertes inversiones en infraestructura.

Educación, cultura y gestión del conocimiento

El Plan contempla un eje de educación ambiental que se implementará mediante nuevos cuadernillos sobre crisis climática y capacitaciones territoriales específicas para los municipios. A la par, se fortalecerán las redes de Cocineros y Artesanos del Iberá con asistencia y formación en técnicas ancestrales para consolidar la economía local y el empleo joven. La creación de la Escuela Iberá, en conjunto con la Fundación Rewilding, será fundamental para formar líderes en producción de naturaleza.

La estrategia de revalorización cultural incluye el programa “Turismo con identidad guaraní”, que integrará la lengua originaria en la señalética y en la formación de los guías locales para enriquecer la experiencia del visitante. El posicionamiento global del destino se verá impulsado por una ambiciosa agenda de eventos, sumado a campañas audiovisuales y programas de incentivo para captar inversiones privadas.

En materia de innovación, la iniciativa “Iberá destino inteligente” y el observatorio "Ojos del Cielo" utilizarán tecnologías digitales y mapas interactivos para monitorear la salud del humedal y mejorar la gobernanza ambiental.

Obras por localidad

Isla Apipé: finalización del Complejo Laguna Cambá, incluyendo perforación de agua y tendido eléctrico para camping.

San Cosme: segunda etapa de musealización de la histórica Casa Mitre.

Caá Catí: restauración integral de la Casa Solar del General Paz.

Goya: construcción de una seccional para guardaparques con galpón en el área de Stella Maris.

Riachuelo: nueva seccional con galpón en la Reserva Provincial San Cayetano.

Santa Lucía: puesta en valor y nuevo guion museográfico para el Museo de Arte Sacro.

Capital: refuncionalización de Casa Iberá con una sala inmersiva y finalización del Museo Huella Guaraní.

Mercedes: finalización de la Ruta Provincial 85 (BIS) y canalización del Portal Capivarí.

Portal Uguay (Mercedes): obras de acceso público y nueva seccional en Laguna Fernández.

Paraje Galarza (Santo Tomé): acondicionamiento de seccional, alambrados y señalética turística.

Ñu Pui y Laguna Grande: implementación de red de refugios.

Portal Carambola: reconstrucción de quinchos de junco y nuevos refugios en Lechuza Cuá e Isla Toroni.

Mantilla: primera etapa del parque temático en la Ex Estación Ferroviaria.

Chavarría: desarrollo de área de camping con recepción, quinchos y señalética.

Concepción: paisajismo en el acceso y ejecución de un plan ambiental para el tratamiento de residuos.

Loreto: centro de Interpretación del Iberá e infraestructura y un santuario de biodiversidad en el Portal San Antonio.

San Miguel: creación de una galería a cielo abierto con 18 murales comunitarios.

Carlos Pellegrini: provisión de energía eléctrica al Centro de Visitantes Lobo Cuá y construcción de pista de aterrizaje. Además, se mejorarán senderos y ampliarán actividades.

Yapeyú-La Cruz: en la llamada Ruta Escénica Bonpland (RP. 114) se instalarán miradores de aves, señalética y áreas de descanso.

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Convenio

Promediando el acto, la Provincia de Corrientes y la Municipalidad de San Cosme firmaron un convenio para el financiamiento de la obra de refacción, muestra de valor y reacondicionamiento del Museo Casa Mitre y Centro de Interpretación de la Guerra de la Triple Alianza, por un monto de 55 millones de pesos. El acuerdo fue rubricado por el gobernador Juan Pablo Valdés junto a la intendenta de San Cosme, Verónica Maciel.

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