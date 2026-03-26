Noelia Castillo, parapléjica, accede a la eutanasia en España: "Lo que va a hacer es exactamente lo que desea"

Tras una batalla legal, fue autorizada a tener una muerte asistida. Hace cuatro años, la joven de 25 años fue violada; intentó suicidarse arrojándose de un quinto piso y quedó parapléjica. Está tomando una determinación sobre su propia vida. Es un evento privado... Mi vida es mía, tu vida es tuya, no de tus familiares, tus amigos o el Estado, adujo "Mario Sebastiani, médico de Ginecología y Obstetricia. El también profesor universitario e integrante del Comité de Bioética del Hospital Italiano alertó que "En Argentina vamos presos de 8 a 25 años, si ayudamos a alguien a obtener la eutanasia. Los legisladores tienen que salir de su letargo y revisar los 5 proyectos que han presentado, que son muy parecidos".

26 de Marzo de 2026 09:22hs

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