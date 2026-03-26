Maiz, sin riesgo sanitario de chicharrita

El monitoreo nacional detectó más presencia del insecto, pero los cultivos están en etapas en las que ya no son susceptibles al complejo del achaparramiento.

26 de Marzo de 2026 10:30hs

La campaña de maíz en la Argentina avanza hacia su tramo final con un panorama sanitario favorable, ya que los cultivos se encuentran prácticamente fuera de riesgo frente a la chicharrita del maíz (Dalbulus maidis), insecto vector del complejo del achaparramiento. Así lo señala el 38º informe de la Red Nacional de Monitoreo, que analizó capturas realizadas entre el 2 y el 16 de marzo de 2026 y confirmó que, aunque la presencia del insecto aumentó en distintas regiones, la mayoría de los lotes ya está en estadios reproductivos, fase en la que el cultivo deja de ser susceptible a la bacteria Spiroplasma kunkelii, causante del Corn Stunt Spiroplasma.

El relevamiento también mostró niveles muy bajos de infectividad en los insectos analizados. A los resultados previamente obtenidos en el NEA, el Litoral y el Centro-Norte, se sumaron los datos del NOA, donde también se comprobó una incidencia mínima del patógeno. Los técnicos remarcaron que este escenario reduce significativamente el riesgo sanitario en la campaña actual, aunque advirtieron que el seguimiento permanente sigue siendo necesario para anticipar posibles problemas en el futuro.

En cuanto a la dinámica poblacional, el informe registró aumentos de la plaga en varias regiones. En el NOA, solo el 10% de las localidades no presentó capturas y el 41% superó los 100 adultos por trampa, mientras que en el NEA el insecto estuvo presente en el 98% de los casos, con más de la mitad de los registros por encima de ese nivel. En el Litoral también se detectaron capturas en la mayoría de los sitios monitoreados, con incrementos puntuales, y en el Centro-Norte el 86% de las localidades registró presencia, aunque con cultivos mayormente en etapas reproductivas. La región Centro-Sur mostró un escenario más moderado, con ausencia del vector en cerca del 70% de los puntos relevados.