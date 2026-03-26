La campaña de maní en Córdoba está demorada

La falta de lluvias en enero generó atrasos en el cultivo y podría afectar la producción. China aparece como sostén de los precios en un mercado internacional más exigente.

26 de Marzo de 2026 09:30hs

La campaña 2025/2026 de maní en el sur de Córdoba avanza con demoras y marcada disparidad entre lotes, luego de un enero seco que frenó el desarrollo del cultivo y obligó a replantear expectativas productivas. Las lluvias de febrero y comienzos de marzo permitieron una recuperación parcial, aunque el atraso acumulado podría condicionar el potencial de rendimiento y retrasar el inicio de la cosecha en la principal región manisera del país, donde se concentra cerca del 80% de la superficie nacional.

Productores y técnicos coinciden en que la falta de agua afectó una etapa clave del cultivo. A este escenario climático se suma una menor superficie sembrada. Tras una campaña anterior con más de 520 mil hectáreas y una producción elevada que presionó los precios internacionales, el sector decidió ajustar el área implantada. En el ciclo actual se sembraron alrededor de 410 mil hectáreas, con valores al productor que pasaron de unos 900 dólares por tonelada a entre 600 y 650 dólares, lo que dejó márgenes muy ajustados, especialmente en campos alquilados. Con menos superficie y rindes que podrían ubicarse entre 10% y 15% por debajo del año pasado en algunas zonas, la producción total dependerá en gran medida del clima de las próximas semanas.

En el plano comercial, Europa continúa siendo el principal destino de exportación, pero China se consolida como un actor clave para sostener los precios, especialmente a través de la demanda de la industria aceitera.