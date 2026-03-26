Juegos Olímpicos: el COI no permitirá a deportistas transgénero competir en categorías femeninas

La elegibilidad se verificará con una prueba de detección del gen SRY, presente únicamente en hombres biológicos; esta debe resultar negativa, anunció la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry.
26 de Marzo de 2026 11:48hs
Juegos Olímpicos: el COI no permitirá a deportistas transgénero competir en categorías femeninas
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El Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó este jueves una nueva política para las categorías femeninas en el deporte olímpico. Solo las mujeres biológicas podrán competir en ellas a partir de los Juegos de Los Ángeles 2028. La elegibilidad se verificará con una prueba de detección del gen SRY, presente únicamente en hombres biológicos; esta debe resultar negativa.

El COI destaca que el gen SRY permanece fijo durante toda la vida y ofrece una prueba precisa del desarrollo sexual masculino. La extracción de saliva o sangre es poco invasiva y solo requiere una aplicación por atleta. La presidenta Kirsty Coventry subrayó que esta política se basa en la ciencia, elaborada por expertos médicos, y protege la equidad, la seguridad e integridad de la categoría femenina.

Existen excepciones raras para atletas con síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos u otros trastornos del desarrollo sexual que no se beneficien de la testosterona. En cambio, las atletas transgénero XY y aquellas con trastornos sensibles a los andrógenos competirán en categorías masculinas. La norma aplica a todas las disciplinas olímpicas, tanto individuales como por equipos, pero no a programas de base o recreativos.

Esta medida responde a polémicas crecientes, como las de París 2024 con las boxeadoras Imane Khelif y Lin Yu-ting, descalificadas previamente por la federación internacional. El COI parte de la necesidad universal de una categoría femenina para garantizar igualdad de acceso al deporte de élite entre hombres y mujeres.

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