Incendio en un depósito de pinturas: la columna de humo negro se divisa desde 30 kilómetros

Los materiales combustibles y contaminantes que se almacenan allí intensificaron el fuego, iniciado aparentemente por un cortocircuito. No se registraron heridos hasta el momento, pero el humo generó problemas de visibilidad en la Ruta 7.

26 de Marzo de 2026 10:06hs

Este jueves, cerca de las 8.30, estalló un incendio de gran magnitud en un depósito de Pinturas La Alba, ubicado en Francisco Álvarez, una localidad del conurbano bonaerense. La densa columna de humo negro generada por las llamas se divisaba desde una distancia de hasta 30 kilómetros.

Los materiales combustibles y contaminantes que se almacenan allí intensificaron el fuego, iniciado aparentemente por un cortocircuito. No se registraron heridos hasta el momento.

Veinticinco dotaciones de bomberos combaten el siniestro en el lugar, con hasta un centenar de efectivos. Las autoridades cortaron la circulación en las calles San Martín y Chilecito para facilitar las operaciones de emergencia. Los equipos especializados trabajan para contener la propagación de las llamas y evitar riesgos mayores.

El humo afecta la visibilidad en la Ruta 7. La Intendencia de Moreno activó un protocolo de emergencia ambiental por la toxicidad de los humos. El suceso ocurre apenas un día después del incendio en un depósito de garrafas en Merlo, donde dos personas resultaron heridas graves y permanecen en terapia intensiva.





