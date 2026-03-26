Gripe aviar: continúa la polémica en torno a la vacunación

Javier Prida, presidente ejecutivo de CAPIA, aseguró que: “Históricamente no hay ninguna enfermedad que se controle sin vacunación”

26 de Marzo de 2026 10:35hs

Javier Prida, presidente ejecutivo de CAPIA, aseguró que: "hoy la avicultura está dando la proteína de mayor consumo a los argentinos” y aclaró que "no está comprobado que el huevo proveniente de una gallina con influenza aviar genere la enfermedad en humanos”.

Agregó que "históricamente no hay ninguna enfermedad que se controle sin vacunación”, y que hoy la Argentina "tiene cerrados casi todos los mercados, tanto en la cadena productora de huevo como de pollo”.