Encontraron la tumba de 'D'Artagnan' en Maastricht

Una operación rutinaria por un hundimiento de suelo permitió descubrir los restos de quien probablemente fue Charles de Batz de Castelmore, muerto en 1673 en el asedio a esa ciudad, e inspirador del personaje inmortalizado por Alexandre Dumas (hijo).

26 de Marzo de 2026 10:31hs

Un esqueleto descubierto en la iglesia de Wolder, en Maastricht, podría pertenecer a Charles de Batz de Castelmore, conocido como d’Artagnan, el mosquetero francés muerto en 1673 durante el asedio de la ciudad. El arqueólogo jubilado Wim Dijkman, tras 28 años de investigación sobre esta figura histórica ligada a Maastricht, evalúa las evidencias con cautela. El hallazgo surgió por casualidad durante reparaciones por un hundimiento en el suelo, alertado por el diácono Jos Valke, quien contactó inmediatamente a Dijkman por su expertise.

La excavación reveló pistas clave. El cráneo apareció fracturado bajo el pavimento, pero las vértebras cervicales y dorsales conservaban su posición original, colocadas en diagonal bajo el altar para ajustarse al espacio. Junto al esqueleto se encontró una moneda francesa del siglo XVII, acuñada por el príncipe-obispo de Lieja y posiblemente usada en ceremonias para el rey Luis XIV. Además, un proyectil en el tórax coincide con las crónicas de su muerte por bala en el pecho.

Dijkman y Valke muestran prudencia pese a las coincidencias. Insisten en esperar resultados concluyentes de pruebas de ADN, que comparan los restos con muestras de descendientes directos de la línea paterna del mosquetero. Los análisis se realizan en Múnich dentro de un programa internacional de alto nivel científico, con resultados esperados en semanas.

Por ahora, evitan especular sobre el destino de los restos si se confirma la identidad, como un posible museo en Wolder o reclamo francés. El descubrimiento avanza en el ámbito académico, mientras persiste la incógnita sobre si la iglesia albergaba el sepulcro del héroe inmortalizado por Alexandre Dumas (hijo).