El incendio en el depósito de pintura obligó a interrumpir el Ramal Moreno-Mercedes de la línea Sarmiento

El humo se extendió hacia el sur, en dirección a Ezeiza, impulsado por los vientos, y descendió al nivel del suelo. La proximidad a casas, colegios y depósitos agrava el riesgo para los vecinos.

26 de Marzo de 2026 13:10hs

Un incendio en una fábrica de Francisco Álvarez, Moreno, interrumpió este jueves el servicio del ramal Moreno-Mercedes de la línea Sarmiento. El siniestro ocurrió en las primeras horas de la mañana cerca de las vías. Los bomberos iniciaron el operativo, pero las autoridades detuvieron los trenes por el humo que afectó a los pasajeros.

La fábrica pertenece a Unidos Flet, un depósito que almacena y distribuye químicos, solventes, pinturas, membranas y otros productos tóxicos e inflamables. Estos materiales aumentan la gravedad del fuego. La ubicación, a metros de las vías, expuso directamente a los viajeros, quienes inhalaron humo y reportaron malestar.

El humo se extendió hacia el sur, en dirección a Ezeiza, impulsado por los vientos, y descendió al nivel del suelo. La proximidad a casas, colegios y depósitos agrava el riesgo para los vecinos. Varias personas comenzaron a usar barbijos para protegerse de los olores tóxicos.

Las autoridades evalúan la situación por el peligro de los materiales inflamables. El servicio del tren permanece suspendido hasta que se controle el incendio y se disipe el humo.