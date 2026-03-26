Dip. Ardohain: "no estoy en contra de la vacunación contra la aftosa y sí a favor de la desregulación”

El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, Martín Ardohain, consideró, además que la eliminación de “las retenciones tiene que ser por ley”

27 de Marzo de 2026 10:45hs

El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, Martín Ardohain, señaló que la eliminación de “las retenciones tiene que ser por ley” para que nunca más un funcionario pueda disponer cuándo ponerlas o quitarlas. Asimismo, puntualizó que el pedido de baja de DEX “es una larga lucha del sector agropecuario”.

El legislador nacional y productor agropecuario oriundo de La Pampa, agregó que “el Gobierno tiene un apoyo muy grande del sector agropecuario” y que ese apoyo "se ve en la cantidad diputados y senadores que hoy tiene en el Congreso Nacional".

“No estoy en contra de la vacunación contra la aftosa y sí a favor de la desregulación”, concluyó Ardohain.