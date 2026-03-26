Derrumbe de Parque Patricios: "Se necesitan trabajos importantes para asegurar la construcción, esto no va a ser rápido"

En las últimas horas, estalló una ventana en el edificio donde se derrumbó parte de la cochera el pasado 3 de marzo, resintiendo toda la estructura. El legislador de la CC, ingeniero en construcciones puntualizó que la inspección de control de daños y posible apuntalamiento son trabajos que demandarán mucho tiempo. Del Gaiso consideró "raro" que en tan pocos años el edificio haya tenido tales problemas de estructura, y consideró que "la constructora tendría que dar una solución".

26 de Marzo de 2026 09:10hs

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