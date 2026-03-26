Lomas de Zamora

Alerta por un caso autóctono de Chikungunya en Ingeniero Budge

Actualmente, hay un brote en Bolivia y también en Brasil. Las autoridades instan a eliminar aguas estancadas, usar ropas claras y mangas largas, aplicar repelentes DEET al 25%, mosquiteros y tules en cunas.
26 de Marzo de 2026 08:18hs
Alerta por un caso autóctono de Chikungunya en Ingeniero Budge
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El Ministerio de Salud bonaerense activó una alerta por el primer caso autóctono de fiebre Chikungunya en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. Una mujer comenzó a mostrar síntomas el 5 de marzo. Aislaron luego a diez personas con signos similares en la zona. 

Este brote surge tras casos importados en el área y se suma a otros autóctonos en Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Brasil y Bolivia enfrentan incrementos regionales. Desde julio de 2025 hasta el 14 de marzo de 2026, la provincia registró 96 casos compatibles: cinco confirmados, dos probables, 69 descartados y 20 sospechosos. Cuatro confirmados vinieron de Bolivia y Cuba; el restante es local.

El 13 de marzo, el Municipio de Lomas de Zamora bloqueó el foco domiciliario y relevó diez febriles sin viajes recientes, a quienes analizan serológicamente.

La enfermedad es transmitida por el mosquito Aedes ageypti, el mismo que transmite el dengue. Los síntomas: fiebre de más de 38,5 grados con dolores articulares intensos, distintos del dengue por su énfasis en articulaciones frente a músculos y huesos.

Frente al riesgo, las autoridades instan a eliminar aguas estancadas, usar ropas claras y mangas largas, aplicar repelentes DEET al 25%, mosquiteros, tul en cunas.

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