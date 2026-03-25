Yerba mate misionera llega a China

Una cooperativa de Misiones que procesa la producción de más de 800 productores concretó su primera exportación de yerba mate al gigante asiático, en un paso que marca la apertura de un nuevo mercado para el sector

25 de Marzo de 2026 15:28hs

El envío corresponde a un contenedor con yerba despalada, similar a la que se utiliza para preparar mate, que será fraccionada y comercializada por una empresa del país asiático, con la intención de avanzar luego con nuevos embarques.

La operación fue realizada por la Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo, que logró el contacto comercial a partir de su participación en una feria de alimentos realizada en China el año pasado, integrando un consorcio exportador de té argentino. Según explicó su presidente, Héctor Dingler, el primer cargamento incluye yerba para mate y en un próximo envío se prevé exportar yerba en saquitos, destinada a la elaboración de mate cocido, lo que permitiría diversificar la oferta en ese mercado.

Desde la entidad señalaron que, aunque se trata de un volumen pequeño, la exportación representa una oportunidad estratégica para una cooperativa que procesa grandes cantidades de materia prima. “Para ver una diferencia en los ingresos necesitamos exportar volúmenes importantes, pero abrir este mercado nos permitiría en el futuro pagar mejores precios a nuestros socios”, explicó Dingler, quien destacó que la demanda china podría crecer debido al alto consumo de infusiones en ese país.

La cooperativa de Misiones procesó, el año pasado, más de 30 millones de kilos de hoja verde y posee capacidad para secar hasta 50 millones por zafra.