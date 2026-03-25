Sigue cayendo el consumo masivo: fue un 3,4% en la estimación interanual de febrero

La contracción afectó a todos los canales de venta, salvo el comercio electrónico. La leve reactivación del 2% en 2025 no compensa las pérdidas de 2024, el tercer peor año desde la crisis de 2001.

25 de Marzo de 2026 13:51hs

El consumo masivo cayó 3,4% interanual en febrero de 2026 y acumuló una baja del 2,1% en el primer bimestre, tras el 1,1% negativo de enero. Según el informe de Scentia, la contracción afectó a todos los canales de venta, salvo el comercio electrónico.

Las cadenas de supermercados registraron la mayor caída, del 5,9%, pese a promociones con bancos y fintech. Los autoservicios independientes bajaron 3,8%, los mayoristas 3,6% y los kioscos con almacenes 1,9%, que antes resistían. En cambio, el e-commerce creció 26,5% y mantiene su expansión.

La recuperación se demora y la leve reactivación del 2% en 2025 no compensa las pérdidas de 2024, el tercer peor año desde la crisis de 2001. Aquel año arrastró la devaluación de diciembre de 2023 y años de alta inflación, que impulsaron el acopio por precios volátiles. Ahora, con inflación más baja, las compras se limitan a lo esencial.

Scentia atribuye parte de la caída a la inflación reciente, que reduce el poder de compra. Sin embargo, el consumo masivo subió solo 19,4% en precios interanuales, por debajo del 31% del IPC que informó el Indec. Las expectativas para 2026 son inciertas tras dos meses consecutivos de baja.