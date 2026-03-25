Manuel Adorni: ”Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, no tengo nada que esconder”

Ningún otro Gobierno bajó el gasto público, redujo la cantidad de cargos y pisó los salarios de los funcionarios tanto como este. Un Ministro gana casi la mitad hoy de lo que ganaba un Ministro con Alberto Fernández", afirmó el jefe de Gabinete.

25 de Marzo de 2026 11:52hs

Manuel Adorni retomó este miércoles su agenda en la Casa Rosada. Ofreció su primera conferencia de prensa tras el escándalo por el viaje de su mujer en el vuelo presidencial y su traslado en avión privado a Punta del Este durante el Carnaval.

"Quiero ser directo con lo que se está hablando en estos días. Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace dos años me convocó el Presidente, tal como todos saben. Mi patrimonio lo construí ahí, antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder", aseguró Adorni.

"Estamos poniendo a disposición de la Justicia y de los organismos de control toda la información que necesiten. Quiero dejar algo en claro: ningún otro Gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra, nunca. Ningún otro Gobierno bajó el gasto público, redujo la cantidad de cargos y pisó los salarios de los funcionarios tanto como este. Un Ministro gana casi la mitad hoy de lo que ganaba un Ministro con Alberto Fernández", contextualizó el jefe de Gabinete.

"No me voy a sentar a que nos den clase de ética los que vivieron del Estado desde que nacieron, los que se robaron un PBI, los empresarios y los periodistas que los ayudaron. Parece que nos olvidamos que vivimos en un país en el que un secretario de Obras Públicas revoleaba bolsos con plata y armas. Esto es todo lo que tengo para decir. Como hay una investigación judicial en curso, no puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer la causa", concluyó Adorni. El Gobierno busca así recuperar centralidad política.