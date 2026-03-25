La campaña de maíz 2025/2026 en Argentina sería récord

La cosecha del cultivo ya cubre el 14% de la superficie argentina y en lo que va de marzo, en los puertos del Gran Rosario, ya se descargó un volumen 1,4 millones de tns superior a la misma fecha que el año pasado

25 de Marzo de 2026 08:47hs

“La comercialización interna avanza a paso firme, habiendo comprometido hasta ahora el 30% de las toneladas esperadas para esta campaña, diez puntos. por encima del ciclo pasado”, resalta un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Al 20 de marzo ya se habían registrado Declaraciones Juradas de Ventas Externas (DJVE) de maíz 2025/2026 por 4,93 millones de toneladas, mientras que en segundo lugar se ubica –lejos– el trigo con 815.940 toneladas. "Teniendo en cuenta las toneladas embarcadas y las que restan por hacerlo durante el mes de marzo, el programa exportador para el primer mes de la campaña de maíz indica que será récord, superando los cinco millones exportadas del cereal”, apunta el informe.

A pesar de las subas de los costos globales de fletes marítimos, el maíz argentino sigue siendo el más competitivo del mundo, aprovechando la ventana típica de competitividad hasta que ingresen al mercado la cosecha brasileña de maíz tardío a partir de junio/julio, indica el informe.