Explosión en un depósito de garrafas: dos empleados están en terapia intensiva, y demoraron al dueño del lugar

El depósito carecía de habilitación municipal. Las pericias iniciales apuntan a una pava eléctrica como origen del fuego, que provocó la primera explosión.

25 de Marzo de 2026 12:48hs

Las autoridades demoraron al dueño del depósito de garrafas que explotó en Mariano Acosta, partido de Merlo. Identificaron al propietario como Óscar Adrián Benítez, de 48 años. El siniestro ocurrió esta mañana en avenida Constituyentes al 1400 y generó múltiples detonaciones.

Cinco personas resultaron heridas en total. Dos empleados, permanecen en terapia intensiva con pronóstico reservado. Por otra parte, Thiago, un joven de 18 años vecino del lugar, sufrió hundimiento de cráneo por impacto de objeto y lo operan en el Hospital Eva Perón.

El depósito carecía de habilitación municipal. Las pericias iniciales apuntan a una pava eléctrica como origen del fuego, que provocó la primera explosión. Más de 300 vecinos evacuaron viviendas linderas, muchas dañadas por garrafas proyectadas durante las detonaciones.

La Justicia investiga el caso y una denuncia de hace dos años por otra explosión en el mismo depósito. Bomberos controlan el incendio, que se propagó a una casa contigua. El operativo incluye policía y Defensa Civil para resguardar la zona.