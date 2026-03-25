Corrientes entre los destinos cercanos más elegidos durante el fin de semana extra largo

Con motivo del feriado nacional del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia del martes 24 de marzo, sumado al feriado con fines turísticos del lunes 23, se generó un gran movimiento en todo el ámbito de la República Argentina.

25 de Marzo de 2026 12:35hs

Por Ricardo Seronero



La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que se desplazaron 1.012.000 turistas, con un impacto económico directo de $231.084 millones en alimentos, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.

Asimismo, quienes lo hicieron eligieron destinos cercanos, en parte por el encarecimiento del combustible, pero también porque el lunes fue día no laborable (no feriado). Con estas consideraciones se puede decir que el turismo "gasolero" predominó con escapadas cortas (2,2 noches promedio), destacando destinos como Mendoza, Bariloche, Iguazú, Salta, Ushuaia, la costa bonaerense y la zona de los Esteros del Iberá (Corrientes).

A días de lo que será la Semana Santa en nuestro país, este feriado funcionó como "antesala", con un perfil de viajeros austeros con alta demanda de actividades gratuitas, eventos culturales y gastronomía local.

En cuanto a Corrientes, el Observatorio Turístico del Ministerio de Turismo informó que la ocupación hotelera rondó el 60% con un impacto económico cercano a los 5 mil millones de pesos. En tal sentido indicaron que el motivo del viaje fue la asistencia a eventos, la pesca deportiva, el ecoturismo y por cuestiones laborales registrando alta circulación principalmente en los corredores Paraná Sur, Alto Paraná, región Esteros del Iberá y Gran Corrientes.

Si bien la gran mayoría de los visitantes provinieron de la región Litoral (Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos), también lo hicieron de otras provincias más lejanas como Córdoba y Buenos Aires, además de las patagónicas Neuquén y Tierra del Fuego.



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