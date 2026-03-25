Caen los embarques en febrero, pero suben los precios y sostienen el ingreso de divisas por la carne

Las exportaciones retrocedieron en volumen respecto de enero, aunque el fuerte aumento interanual de los valores permitió mejorar la facturación. China sigue concentrando la mayor parte de los envíos y condiciona el desempeño del sector

25 de Marzo de 2026 09:27hs

Las exportaciones argentinas de carne bovina registraron en febrero un volumen cercano a las 49.000 toneladas peso producto por un valor de 310,3 millones de dólares, de acuerdo con el informe mensual del Consorcio ABC. En comparación con enero, los embarques mostraron una caída del 8% en volumen y del 8,4% en valor, lo que reflejó una desaceleración en el ritmo de ventas externas durante el segundo mes del año.

La comparación interanual, sin embargo, presenta un escenario más favorable. Los volúmenes exportados resultaron 6,5% inferiores a los de febrero de 2025, pero el valor obtenido creció 20,4%, impulsado por una mejora significativa en los precios internacionales. El precio promedio de exportación se ubicó en 6.338 dólares por tonelada, prácticamente sin cambios respecto de enero (-0,4%), aunque 28,8% por encima del registrado un año atrás.

En el acumulado del primer bimestre de 2026, las exportaciones de carne bovina refrigerada y congelada alcanzaron unas 102,2 mil toneladas peso producto, por un valor cercano a 648,9 millones de dólares. “El acumulado de los primeros dos meses de 2026 muestra exportaciones por 102,2 mil toneladas, por un valor de 648,9 millones de dólares, con subas del 3,1% en volumen y del 32,9% en valor interanual”, señaló Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC. China volvió a consolidarse como el principal destino de la carne argentina, al concentrar en febrero el 65,9% de los volúmenes exportados y el 61,4% en el acumulado del año.