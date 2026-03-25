Anticipan un descenso en la estimación de siembra de cereales invernales 2026/2027

La primera estimación de la intención de siembra de granos finos en la Argentina en el ciclo 2026/2027 refiere una caída con respecto a las dos campañas previas

25 de Marzo de 2026 08:39hs

La Encuesta SEA realizada en el presente mes de marzo por CREA entre los socios de la entidad muestra que los cultivos invernales tendrían, según lo planificado, un 29% de participación en la rotación agrícola del ciclo 2026/2027. Si bien se trata –considerando las respuestas ofrecidas en la Encuesta SEA en años anteriores para esta misma fecha– de una cifra inferior al 33% de 2025/2026 y al 30% del 2024/2025, sigue estando por encima del 25% y 24% de los años 2023 y 2022 respectivamente.

En cuanto a la distribución de cultivos, el área de cebada se mantendría estable con respecto a 2025/2026, mientras que la de trigo caería en torno a dos puntos porcentuales. Crece además el atractivo por cultivos alternativos como la colza o la avena.

Aunque la suba considerable de los fertilizantes licúa los márgenes proyectados del cultivo de trigo, en el mercado de futuros A3 están apariendo precios atractivos para realizar coberturas tempranas.

En lo que respecta al maíz 2025/2026 –tanto recolectado como el que se espera cosechar en función del estado del cultivo–, existen marcadas brechas regionales entre lo presupuestado y lo que efectivamente se produjo o se prevé producir, aunque a nivel nacional se prevé una producción cercana a los 60 millones de toneladas (en línea con lo estimado inicialmente). Una situación similar se registra con la soja y el girasol.