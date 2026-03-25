Al menos tres heridos por explosiones en cadena en un depósito de garrafas

Ocurrió en Constituyentes, entre Colombres y Cassaux. Vecinos hablaron de "garrafas estallando y volando ciento cincuenta metros" a medida que iban siendo alcanzadas por las llamas.

25 de Marzo de 2026 09:06hs

Una serie de explosiones e incendio afecta este miércoles un depósito de garrafas en Mariano Acosta, partido de Merlo. El suceso dejó al menos tres heridos. Las detonaciones iniciaron poco antes de las 7 en un almacén de la calle Constituyentes, entre Colombres y Cassaux.

Los vecinos evacuaron sus hogares tras las primeras explosiones. Diversas dotaciones de Bomberos intervienen en el lugar para controlar la situación.

Imágenes registradas por residentes muestran estallidos y columnas densas de humo sobre el establecimiento. Los videos, viralizados en redes sociales, captan a vecinos preocupados y a un herido con ropa rasgada en las piernas. Vecinos hablaron de "garrafas estallando y volando ciento cincuenta metros" a medida que iban siendo alcanzadas por las llamas.

Tres empleados sufrieron quemaduras leves y los trasladaron a la Clínica Paredes. El jefe de Bomberos y Defensa Civil de Merlo, Sergio Ravelli, indicó que el personal de emergencias trabaja desde el exterior para resguardar casas linderas, ya que las explosiones impiden aproximarse. Efectivos de la comisaría 6ª también asisten en el operativo.