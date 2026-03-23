Trump anunció que suspende los bombardeos a instalaciones eléctricas de Irán por cinco días

El presidente estadounidense asegura que ha sostenido "constructivas conversaciones" con el Gobierno iraní.

23 de Marzo de 2026 08:31hs

A dos días de asegurar que destruiría las instalaciones eléctricas de Irán "en 48 horas" si no se liberaba el EStrecho de Ormuz, Donald Trump anunció esta mañana un avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Ordenó suspender los ataques contra instalaciones eléctricas iraníes por cinco días. Publicó el mensaje en su cuenta de Truth Social, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Los bombardeos estadounidenses previos habían afectado plantas de agua y energía en Irán. El régimen de Mojtaba Khameneí respondió con amenazas de cerrar el estrecho de Ormuz y atacar infraestructuras vitales, energéticas y petroleras en la región. Esta pausa busca facilitar diálogos continuos.

"Me complace informar que Estados Unidos de América y el país de Irán han mantenido en los últimos dos días conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Medio Oriente".

"Basándome en el tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán durante toda la semana, he instruido al Departamento de Guerra para que posponga cualquier ataque militar contra centrales eléctricas iraníes e infraestructuras energéticas durante un período de cinco días, siempre que se cumplan las reuniones y discusiones en curso", afirmó.