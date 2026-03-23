Samuel Gálvez: "Trump siempre da marcha atrás, aquí lo hemos bautizado 'TACO'"

El director de Noticias de la cadena WXLE detalló que el presidente estadounidense anunció la suspensión de ataques a instalaciones energéticas iraníes por cinco días "como siempre, de madrugada en su página. Irán dice que no tiene ninguna plática con EE. UU., y Trump no ofreció detalles sobre estas supuestas conversaciones diplomáticas. No hay coordinación en Washington entre Defensa, Estado y la Oficina Ejecutiva", subrayó. Y remarcó que la gente está "de muy mal humor" porque "suben los precios (el combustible, casi un 40% en pocos días) y no suben los salarios". "No es algo definitivo. Trump podría cambiar entre hoy y el mediodía. Trump pensó que lo de Irán iba a ser 'de entrada y salida', pero Irán tenía todo preparado para una invasión terrestre" "Antes del conflicto pagaba 2,9 dólares por galón de combustible. Ahora estoy pagando 4. Todo sube, pero lo que no sube son los salarios, y eso tiene de muy mal humor a la gente"

23 de Marzo de 2026 09:13hs

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