Renunciaron 83 docentes e investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA

Estas salidas amenazan la continuidad de actividades académicas y de investigación para el ciclo lectivo 2026. Los salarios cayeron un 34% desde noviembre de 2023.

23 de Marzo de 2026 11:52hs

La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) enfrenta una crisis grave por la renuncia de 83 docentes e investigadores. Estas salidas amenazan la continuidad de actividades académicas y de investigación para el ciclo lectivo 2026. El personal no docente también registra bajas, junto con un aumento en jubilaciones anticipadas. Todo esto debilita la estructura de una de las casas de estudio más prestigiosas del país.

La decana Adriana Rodríguez alertó sobre la pérdida de capital humano calificado, con profesionales de posgrado y trayectoria internacional. Muchos eligen carreras en el exterior por condiciones laborales insostenibles. Los salarios cayeron un 34% desde noviembre de 2023, según datos institucionales. Esta situación afecta la retención de talento en el sector.

El deterioro impacta el funcionamiento general de la universidad y compromete la enseñanza, la investigación y la extensión. La Universidad de Buenos Aires declaró emergencia salarial y presupuestaria para 2026. Elevó un reclamo al Poder Ejecutivo para aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (Ley 27.795). El objetivo es recomponer ingresos ante la inflación y sostener el sistema.

Sin respuestas urgentes, sectores clave como la salud, la ciencia y la formación profesional sufrirán daños graves. La migración de investigadores representa una pérdida para el sistema científico nacional. Recursos formados durante años se dirigen a otros países en busca de mejores condiciones.