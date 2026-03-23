Murió Rómulo Berruti, conductor del clásico televisivo 'Función privada'

Junto a Carlos Morelli, rescataron decenas de grandes títulos del cine argentino de todos los tiempos, y le presentaron al gran público películas de grandes directores del mundo, como Pedro Almodóvar.

23 de Marzo de 2026 13:08hs

Rómulo Berruti, periodista y crítico de cine conocido por el ciclo Función Privada, murió este domingo a los 88 años. La Asociación Argentina de Actores (AAA) lamentó su partida y destacó su huella en la difusión del teatro, el cine y las artes. Su pasión por el espectáculo surgió en la infancia, cuando su tío Alejandro lo llevaba a teatros porteños. Allí descubrió revistas y tragedias shakesperianas, que forjaron su mirada crítica.

Berruti describió su niñez como bipolar: de noche acompañaba a su tío con pantalones cortos, y de día estudiaba en un colegio de hermanos maristas. Desde 1960 trabajó en medios gráficos, radiales y televisivos, incluyendo El Mundo, Crítica y Clarín.

Función Privada nació de la colaboración con Carlos Morelli en Clarín. Se conocieron en un Festival de Mar del Plata alrededor de 1960 y compartieron tareas en crítica de cine y teatro. Ramón Andino, de Canal 7, les propuso un programa ante la pobre programación. Antes probaron Microcine 7 y Sábado segunda noche, con material deficiente en celuloide. Con la democracia, pasaron a noticieros y luego a Función Privada en ATC, empezando con películas emblemáticas como Todo un hombre y La guerra gaucha, para crecer con nuevas adquisiciones.