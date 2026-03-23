Las ventas de indumentaria cayeron 8,45% interanual, y crecen los despidos en el sector textil

La falta de demanda preocupa al 80% de las empresas. La imposibilidad de trasladar costos a precios agrava la situación. La mitad de las empresas tiene stocks excesivos y el 80% tiene dificultades financieras. Los despidos ya representan el 21% de las medidas laborales adoptadas, y el 25% no cubrió vacantes por renuncias

23 de Marzo de 2026 10:15hs

Las ventas de indumentaria en Argentina descendieron un 8,4% interanual en el primer bimestre de 2026. Este retroceso consolida la tendencia negativa que domina desde 2024. El informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (Ciai) revela que la falta de demanda preocupa al 80% de las empresas. Así, el 63% registró caídas en sus ventas, mientras que solo el 30% logró aumentos.

La imposibilidad de trasladar costos a precios agrava la situación. La mitad de las empresas no pudo aplicar incrementos, y el 43% solo transfirió menos de la mitad. Como resultado, los stocks excesivos afectan ahora al 50% de las firmas, el nivel más alto en un año y medio. Los comerciantes identifican esta falta de mercado como el principal obstáculo.

La crisis impacta la cadena de pagos y el empleo. Las dificultades financieras alcanzan al 80% de las empresas, y los atrasos ocasionales duplicaron su incidencia al 60%. El porcentaje de firmas sin atrasos significativos cayó del 40% al 21% en un bimestre.

En el ámbito laboral, los despidos representan el 21% de las medidas adoptadas, un alza de 7 puntos respecto al bimestre previo. Además, el 25% de las empresas no cubrió vacantes por renuncias. La Ciai concluye que la baja demanda, la presión de costos y la fragilidad financiera generan alta incertidumbre sin recuperación a la vista.