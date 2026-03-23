La Comisión Europea anunció la implementación provisional del acuerdo con Mercosur desde el 1 de mayo

Así, caerán inmediatamente muchos aranceles. La UE exportará más autos, maquinaria, vinos y bebidas alcohólicas al Mercosur. A cambio, los países sudamericanos colocarán carne bovina, aves, azúcar, arroz, miel y soja en Europa.

23 de Marzo de 2026 10:55hs

La Comisión Europea anunció la aplicación provisional del acuerdo comercial con el Mercosur desde el 1 de mayo. Esta medida elimina inmediatamente varios aranceles entre ambos bloques. El pacto involucra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Sólo se aplicará a los países que completen sus ratificaciones y notifiquen antes de fin de marzo.

El tratado abre mercados clave para ambos lados. La UE exportará más autos, maquinaria, vinos y bebidas alcohólicas al Mercosur. A cambio, los países sudamericanos colocarán carne bovina, aves, azúcar, arroz, miel y soja en Europa. Alemania y España respaldan el acuerdo, aunque Francia critica su impacto en el sector agrícola.

Argentina, Brasil y Uruguay ya notificaron sus trámites internos a la UE. Paraguay lo ratificó recientemente y enviará su confirmación en breve. El Parlamento Europeo solicitó en enero verificar la legalidad del pacto ante la Justicia. La Comisión avanza con la provisionalidad mientras espera una resolución de la Corte de Justicia, que podría tardar hasta un año y medio.

El acuerdo elimina progresivamente aranceles en el comercio bilateral y crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo. La UE abrirá su mercado al 92% de las importaciones del Mercosur, con cuotas para otros bienes. Para Argentina, esto impulsa exportaciones agroindustriales, energéticas, mineras e industriales hacia un destino clave. Las proyecciones oficiales estiman un crecimiento del 76% en cinco años y del 122% en diez años en las ventas a la UE, además de mayor inversión extranjera directa.