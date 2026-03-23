Cayó un avión con más de cien militares a bordo

El incidente ocurrió minutos después del despegue desde el aeropuerto local. La aeronave transportaba soldados de la Fuerza Pública.

23 de Marzo de 2026 13:53hs

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó este lunes en Puerto Leguízamo, Putumayo. El incidente ocurrió minutos después del despegue desde el aeropuerto local. La aeronave transportaba soldados de la Fuerza Pública.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó el hecho en su cuenta de X. Expresó profundo dolor por el suceso. Unidades militares ya trabajan en el lugar para atender la emergencia.

Las autoridades buscan determinar el número de víctimas y las causas del siniestro. Medios locales reportan que el avión llevaba más de 100 soldados a bordo. Las investigaciones continúan en desarrollo.