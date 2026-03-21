Tucumán amplía el Camino de la Memoria con nuevos sitios históricos en la provincia

El circuito sumará espacios para profundizar su rol histórico y reflexivo en el marco de los 50 años desde la última dictadura militar que inició en 1976. “Desde el Ente de Turismo entendemos que nuestra actividad también puede, y de hecho debe, implicarse en el fortalecimiento de la memoria histórica y la identidad, en ese aspecto es importante la docencia y la lucha contra el negacionismo”, apuntó Díaz

21 de Marzo de 2026 09:42hs

Por Ricardo Seronero

El Ente Tucumán Turismo fue sede de la conferencia de prensa en la que se presentó la incorporación de nuevos puntos al Camino de la Memoria, un circuito histórico que invita a reflexionar sobre los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar iniciada en 1976.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente, la vicepresidenta y el secretario general del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, Inés Frías Silva y Marcos Díaz, en compañía del secretario de Derechos Humanos y Justicia del Gobierno de Tucumán, Mario Racedo, quienes destacaron la importancia de fortalecer políticas públicas vinculadas a la memoria histórica.

La iniciativa se enmarca en la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, así como también de los 60 años del cierre de los ingenios y los 46 años de los talleres ferroviarios en Argentina, hitos que marcaron profundamente la historia social y productiva de la provincia.

En ese contexto, se conformó la Mesa de Consenso, Planificación y Articulación, convocada por la Secretaría de Estado de Derechos Humanos y Justicia e integrada por la Honorable Legislatura y diversas instituciones provinciales. Su objetivo es consolidar una agenda anual de acciones orientadas a promover los valores de Memoria, Verdad y Justicia, reafirmando el compromiso del Estado democrático en la difusión y condena de los crímenes de lesa humanidad.

“Desde el Ente de Turismo entendemos que nuestra actividad también puede, y de hecho debe, implicarse en el fortalecimiento de la memoria histórica y la identidad, en ese aspecto es importante la docencia y la lucha contra los discursos negacionistas”, apuntó Díaz al finalizar la conferencia, que contó con la participación de la artista Judith Zurita, con una copla en homenaje a las madres que perdieron a sus hijos durante los horrores de la última dictadura.

Trabajo articulado

Como primera actividad de esta agenda, se llevó adelante el Taller de Formación “Presentación del Camino de la Memoria”, destinado a informantes turísticos, guías y estudiantes, con el propósito de brindar herramientas que permitan identificar, interpretar y difundir los sitios vinculados a este período histórico.

En este marco, el Ente Tucumán Turismo, a través de su departamento de Formación Turística, dependiente de la Dirección de Capital Humano, avanzó en la incorporación, señalización y desarrollo de soporte digital de los sitios de memoria, implementando circuitos autoguiados con códigos QR y mapas interactivos que facilitan su acceso y visibilización.

Actualmente, el Camino de la Memoria incluye espacios como la Jefatura de Policía, la Escuela Universitaria de Educación Física (EUDEF), el ex Arsenal Miguel Azcuénaga, el Pozo de Vargas, el ex Ingenio Santa Lucía y la Escuelita de Famaillá.

Durante el mes de marzo se sumarán nuevos puntos al recorrido: el Ingenio Fronterita, el ex Ingenio Nueva Baviera y la Brigada de Investigaciones de Tucumán, ampliando así este circuito que articula historia, territorio y memoria colectiva.

“El propósito del Camino de la Memoria está lejos de ser la construcción de una galería a cielo abierto, sino resignificar estos espacios que han sido escenarios de un enorme dolor para la sociedad argentina y convertirlos en puntos de reflexión, dándole al turismo ese conocimiento”, concluyó Racedo.



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