Productores correntinos regalan zapallos y pepinos por la baja venta

"El año pasado fue crítico, tuvimos que vender hacienda para pagar a los proveedores. Este año los precios arrancaron bajos, una recesión económica bastante abrumadora, el consumo no es el adecuado. Tuvimos un tornado hace un mes. Ahora con el tema de la guerra el nylon para las coberturas plásticas están entregando sin precio, pero siempre con la esperanza de que pueda cambiar. El que nos gobierna (tiene) que saber escuchar, hay que ser coherentes y sensatos, equilibrados al tomar las decisiones, porque el libre comercio a veces perjudica enormemente", clamó José Soto, presidente de la Sociedad Rural de Lavalle.

21 de Marzo de 2026 07:50hs

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