2500 competidores en la segunda edición “Ushuaia Fin del Mundo by UTMB”

El presidente del INFUETUR, Dante Querciali destacó la importancia de la competencia y afirmó que “pone en valor al Fin del Mundo como escenario de grandes eventos deportivos, con capacidad en servicios y prestaciones para recibir a tantos viajeros”.

21 de Marzo de 2026 08:43hs

Por Ricardo Seronero

El Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a través del Instituto Fueguino de Turismo, el Ministerio de Salud y la Agencia de Innovación, acompañan la organización de “Ushuaia Fin del Mundo by UTMB” en su segunda edición que posiciona a Tierra del Fuego como escenario de grandes eventos deportivos.

De esta manera, 2500 corredores de 52 nacionalidades competirán en las 6 categorías propuestas por la organización en un evento a desarrollarse desde el 18 al 23 de marzo, iniciando el miércoles y jueves con las acreditaciones en la Fábrica de Talento, mientras que el viernes, sábado y domingo los corredores estarán frente a la carrera de trail running más austral del circuito. Esta edición marcará la sexta vez que Argentina forma parte de la Serie Mundial de Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB).

En este sentido, el presidente del INFUETUR, Dante Querciali destacó que la Provincia sea escenario nuevamente de esta importante competencia “pone en valor al Fin del Mundo como escenario de grandes eventos deportivos, con capacidad en servicios y prestaciones para recibir a tantos viajeros”.

“Claramente, el año pasado fue la prueba piloto y demostramos que tenemos la infraestructura suficiente para llevar adelante este tipo de evento, trabajando de forma articulada con los organizadores y otras instituciones que brindan diferentes servicios y seguridad”, agregó.

En este marco, el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Emergencias acompaña este evento con su profesionales y equipamiento ante cualquier eventualidad.





“Desde el INFUETUR trabajamos desde la Dirección de Promoción Turística en el acompañamiento a los organizadores desde meses antes del evento, con logística y siendo nexo en articulaciones necesarias para llevar a cabo un evento tan grande, como así también asistiendo a prensa especializada en el destino, y brindando información a los corredores de los atractivos y servicios que pueden disfrutar en su estadía”, comentó Querciali destacando que los deportistas, su familia, equipos y entrenadores en promedio llegan una semana antes para conocer el terreno, clima y recorrer el Fin del Mundo, “generando un impacto económico fuerte en el usos de servicios”.

“Los invitamos a disfrutar de nuestro destino a través de este importante evento, van a recorrer un escenario natural único entre montañas, bosques, valles y lagunas”, agregó.

Por su parte, el director General de Valhöll Fin del Mundo, Gonzalo Castillo expresó que “en la antesala de una nueva edición de Ushuaia by UTMB, nos preparamos para recibir a corredores de todo el mundo en un escenario único como lo es Ushuaia, donde la naturaleza impone sus propias reglas y cada kilómetro se convierte en una experiencia inolvidable”.

''Como organización, hemos trabajado intensamente para ofrecer un evento a la altura de los estándares internacionales de Ultra-Trail du Mont-Blanc, priorizando la seguridad, la logística y el respeto por el entorno. Invitamos a cada participante a vivir esta aventura con responsabilidad, pasión y espíritu de comunidad, en lo que promete ser otra edición épica en el verdadero “Fin del Mundo”, agregó.

Cabe destacar que la carrera transita por lugares icónicos como el Mirador Wallner, Cerro Martial, Cerro del Medio, Cerro Cortez, Cerro Castor, la Reserva Natural y Paisajística Valle de Tierra Mayor, las Lagunas Margot, Esmeralda, Turquesa, del Ausente y Submarino, el Hotel Arakur, Bahía Encerrada y la Plaza Islas Malvinas, siendo esta última la sede de la largada y llegada. “Es por eso que más de 300 personas estarán trabajando en el operativo de seguridad, priorizando siempre la seguridad de los corredores”, indicaron desde la organización.

Para concluir, desde el INFUETUR se auguró un fin de semana con un gran movimiento turístico solicitando transitar con precaución, siguiendo las indicaciones de los organizadores e invitando a acompañar esta fiesta del deporte que posiciona y promueve el destino Fin del Mundo.

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