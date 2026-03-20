Se presentó CAT Women Summit-Capítulo Córdoba: liderazgo e innovación en el turismo

“Este Women Summit es una invitación a evolucionar la forma en la que lideramos, a repensar nuestras organizaciones y a potenciar el rol de las mujeres en el turismo. Córdoba no es sólo sede, es protagonista de esta transformación, un receptor clave que refleja el potencial federal de nuestra actividad”, destacó Laura Teruel.

20 de Marzo de 2026 09:49hs

Por Ricardo Seronero

En el Centro de Convenciones de Córdoba, la Cámara Argentina de Turismo-CAT que preside Laura Teruel; presentó CAT Women Summit-Capítulo Córdoba; evento que se realizará el próximo 24 de abril. Teruel fue acompañada por Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo y por Fernando Desbots, Vicepresidente primero de CAT.

El evento convocará a referentes de todo el país para reflexionar sobre los desafíos actuales del turismo, con foco en nuevas formas de liderazgo, el impacto de la tecnología y el rol de las mujeres en la toma de decisiones.



“Este Women Summit es una invitación a evolucionar la forma en la que lideramos, a repensar nuestras organizaciones y a potenciar el rol de las mujeres en el turismo. Córdoba no es sólo sede, es protagonista de esta transformación, un receptor clave que refleja el potencial federal de nuestra actividad”, destacó Laura Teruel.

El CAT Women Summit Capítulo Córdoba se enmarca dentro de una serie de encuentros que buscan impulsar espacios de acción concreta, promoviendo un turismo más inclusivo, innovador y sostenible, con una mirada estratégica sobre el presente y el futuro de la industria.

Martina Rua, periodista y divulgadora con especialización en innovación y productividad; Fiamma Tedesco, Account Manager - Mid Market y Pilar Lozano, CEO del Grupo Coris Latam serán las speakers destacadas abordando ejes como liderazgo creativo, innovación tecnológica y productividad en la era digital.



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