Ordenan nuevos allanamientos a las sedes de la AFA

Las fuerzas de Prefectura Naval buscaron contratos entre la AFA y la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni, en la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza.

20 de Marzo de 2026 13:00hs

Un juez federal ordenó nuevos allanamientos en las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en sus cuentas. El juez Adrián González Charvay dictó los procedimientos días después de que se designaran veedores en la institución. Las tareas se realizaron en Viamonte 1366, en la Ciudad de Buenos Aires, y en el predio “Lionel Andrés Messi”, en Ezeiza.

Las fuerzas de Prefectura Naval buscaron contratos entre la AFA y la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni, en ambas sedes. También rastrearon información contable vinculada al origen de los fondos que financiaron la compra de la quinta de Pilar, donde se trasladó el domicilio oficial de la entidad. El caso se investiga a partir de la causa abierta por el fiscal Luis Armella, a quien el juez pidió el expediente días atrás.

En la causa se presume que TourProdEnter manejó unos 260 millones de dólares de la AFA en el exterior. También se indaga si se desviaron al menos 42 millones de dólares. La firma de Faroni se encargaba de la representación comercial de la federación para promover acuerdos de patrocinio y eventos deportivos o comerciales fuera del país. Además, estaba a cargo de la logística y del cobro exclusivo de esos contratos.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, presentó la semana pasada un escrito ante el juez en el que solicitó su sobreseimiento. En el texto, afirmó que el organismo actuó “siempre dentro del marco legal”. Su defensa busca desactivar las sospechas sobre el manejo de esos fondos y la operatoria de la empresa vinculada al entorno de la entidad.