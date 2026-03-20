Murió Chuck Norris, una de las máximas leyendas del cine de acción

El actor falleció a los 86 años en Kauai, donde estaba internado por una urgencia. El mensaje familiar destaca que Norris descansó en paz, rodeado de sus seres queridos.

20 de Marzo de 2026 11:24hs

El actor estadounidense Chuck Norris falleció el jueves a los 86 años en Hawái. Se encontraba internado por una urgencia en la isla de Kauai. La familia confirmó la noticia hace instantes a través del perfil oficial de Instagram del artista.

El mensaje familiar destaca que Norris descansó en paz, rodeado de sus seres queridos. Para el mundo, representó a un artista marcial, actor y símbolo de fuerza. Su familia lo recuerda como un esposo devoto, padre y abuelo amoroso, hermano increíble y el corazón del hogar.

Norris vivió con fe, propósito y compromiso inquebrantable hacia sus allegados. A través de su trabajo, inspiró a millones de personas en todo el mundo. Dejó una huella imborrable en muchas vidas.