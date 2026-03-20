La Selección Argentina mostró su camiseta alternativa para el Mundial

La innovación más llamativa es un entramado de líneas en distintas tonalidades de azul que convergen en el centro del pecho para formar la silueta de una pelota de fútbol.

20 de Marzo de 2026 13:09hs

A menos de tres meses del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó la nueva camiseta alternativa que vestirá la selección argentina. El anuncio fue protagonizado por la marca que viste al equipo, con Lionel Messi a la cabeza de la campaña. La indumentaria se difundió en redes sociales bajo el lema “Orgullo”.

El diseño se basa en tonos oscuros, en consonancia con las últimas camisetas de la Albiceleste. La innovación más llamativa es un entramado de líneas en distintas tonalidades de azul que convergen en el centro del pecho para formar la silueta de una pelota de fútbol. El negro predomina en la base de la playera, mientras que detalles y terminaciones en gris claro aportan contraste sin perder la sobriedad. El mismo esquema se repite en el cuello y las mangas, donde se integran las tres tiras de la marca junto al escudo de la AFA.

Uno de los cambios más significativos es la ubicación de los dorsales. En esta edición, los números se desplazan hacia el margen derecho del pecho porque el centro queda reservado para el parche de campeón de la FIFA que identifica al equipo de Lionel Scaloni. En la parte posterior, domina el Sol de Mayo acompañado por la inscripción “Argentina” y una bandera nacional inspirada en el fileteado porteño, que refuerza la apuesta estética local.

La camiseta ya está disponible desde este viernes en la página oficial de Adidas, con una escala de precios que salta según el modelo y la tecnología. La “Versión Fan” parte de los 149.999 pesos y mantiene el escudo de la AFA y el parche de campeón en un diseño simplificado. La “Versión Jugador” replica la prenda que usan los futbolistas en la cancha y se ofrece a 219.999 pesos. La línea premium incluye la “Messi Versión Jugador”, a 249.999 pesos, con el número 10 y el nombre del astro rosarino personalizados, y una variante de mangas largas que replica ese mismo precio con una estética más cercana a la de los aficionados.