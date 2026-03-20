La informalidad laboral terminó el 2025 en un 43,2%

La situación empeora entre los jóvenes de 16 a 24 años, donde siete de cada diez empleos son informales, casi 24 puntos porcentuales por encima del promedio.

20 de Marzo de 2026 10:36hs

La informalidad laboral en Argentina alcanzó el 43,2% durante el cuarto trimestre de 2025. Esto implica que más de cuatro de cada diez trabajadores carecen de cobertura por leyes laborales, impositivas o de seguridad social.

El dato proviene de un relevamiento del área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales del IIEP-UBA. El estudio utilizó información de la última Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. Los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria coordinaron el análisis.

La situación empeora entre los jóvenes de 16 a 24 años, donde siete de cada diez empleos son informales. En el tercer trimestre de 2025, esta tasa llegaba al 67,4%, casi 24 puntos por encima del promedio general. Tales cifras destacan las barreras para el ingreso al mercado laboral en este grupo.

Los trabajadores mayores de 45 años registran la informalidad más baja, con un 34,2%. Le siguen los de 25 a 44 años, con 42,2%, y los mayores de 65, con 57,8%. En comparación regional, Argentina ocupa el cuarto lugar entre nueve países latinoamericanos, por detrás de Chile, Brasil y Costa Rica.