La Dellepiane estará totalmente cortada durante todo el fin de semana largo

Es por la instalación de dos nuevos puentes. El cierre se inicia este viernes a las 23.30 y se extiende hasta el miércoles a las 5 para facilitar el acceso desde la Ciudad al Aeropuerto de Ezeiza.
20 de Marzo de 2026 12:07hs
La Dellepiane estará totalmente cortada durante todo el fin de semana largo
Escuchar

La autopista Dellepiane sufrirá cortes totales durante el fin de semana largo por obras de instalación de dos nuevos puentes. El cierre se inicia este viernes a las 23.30 y se extiende hasta el miércoles a las 5 para facilitar el acceso desde la Ciudad al Aeropuerto de Ezeiza. Las autoridades eligieron este período porque prevén menor tránsito que en días hábiles, aunque anticipan demoras. El Gobierno porteño y AUSA proponen rutas alternativas para mitigar el impacto.

El tránsito desde la 25 de Mayo hacia Ezeiza desviará por Perito Moreno, General Paz y Riccheri. Otras opciones incluyen Independencia, Alberdi y General Paz. En sentido contrario, el corte abarca entre General Paz y Argentina; los vehículos ingresarán por las subidas de Argentina o Escalada para enlazar con la 25 de Mayo. Desde Riccheri hacia el centro, las alternativas pasan por 27 de Febrero, AU7 Cámpora, Roca, Alberdi-Bruix-Directorio/San Juan o Perito Moreno, todas aptas para pesados. Además, el tren Belgrano Sur reducirá su servicio sábado y domingo entre González Catán y Villa Madero.

Las obras principales incluyen un puente vehicular y peatonal sobre Río Negro, que conecta ambos lados de la autopista tras la demolición del anterior. Este nuevo cruce mide 5,10 metros de altura y se adapta al diseño vial con colectoras laterales. También avanzará el montaje de un puente ferroviario para el Belgrano Sur sobre la colectora norte, lo que permitirá excavar un paso inferior y dar continuidad a sus carriles. Estas rampas de egreso e ingreso mejorarán la seguridad vial al eliminar giros de 90 grados.

La obra abarca 4,6 kilómetros entre General Paz y el peaje Dellepiane, con un costo de 75 millones de dólares a cargo del Ministerio de Infraestructura y ejecutado por AUSA. Beneficiará a 200.000 usuarios diarios, incluidos 15.000 pasajeros de colectivos, con carriles exclusivos centrales, cuatro nuevas paradas y siete puentes peatonales; los tiempos de viaje se reducirán un 42%. Incluye 4 kilómetros de parque lineal con espacios verdes y ciclovías, más obras hidráulicas para 3.000 vecinos directos y 63.000 en el área de influencia. Las colectoras y hidráulicas terminan a mediados de 2026; el proyecto completo, en 2027.

TEMAS RELACIONADOS
Autopista DellepianeAUSAGobierno de la Ciudad
Comentarios