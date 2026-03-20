La Dellepiane estará totalmente cortada durante todo el fin de semana largo

Es por la instalación de dos nuevos puentes. El cierre se inicia este viernes a las 23.30 y se extiende hasta el miércoles a las 5 para facilitar el acceso desde la Ciudad al Aeropuerto de Ezeiza.

20 de Marzo de 2026 12:07hs

La autopista Dellepiane sufrirá cortes totales durante el fin de semana largo por obras de instalación de dos nuevos puentes. El cierre se inicia este viernes a las 23.30 y se extiende hasta el miércoles a las 5 para facilitar el acceso desde la Ciudad al Aeropuerto de Ezeiza. Las autoridades eligieron este período porque prevén menor tránsito que en días hábiles, aunque anticipan demoras. El Gobierno porteño y AUSA proponen rutas alternativas para mitigar el impacto.

El tránsito desde la 25 de Mayo hacia Ezeiza desviará por Perito Moreno, General Paz y Riccheri. Otras opciones incluyen Independencia, Alberdi y General Paz. En sentido contrario, el corte abarca entre General Paz y Argentina; los vehículos ingresarán por las subidas de Argentina o Escalada para enlazar con la 25 de Mayo. Desde Riccheri hacia el centro, las alternativas pasan por 27 de Febrero, AU7 Cámpora, Roca, Alberdi-Bruix-Directorio/San Juan o Perito Moreno, todas aptas para pesados. Además, el tren Belgrano Sur reducirá su servicio sábado y domingo entre González Catán y Villa Madero.

Las obras principales incluyen un puente vehicular y peatonal sobre Río Negro, que conecta ambos lados de la autopista tras la demolición del anterior. Este nuevo cruce mide 5,10 metros de altura y se adapta al diseño vial con colectoras laterales. También avanzará el montaje de un puente ferroviario para el Belgrano Sur sobre la colectora norte, lo que permitirá excavar un paso inferior y dar continuidad a sus carriles. Estas rampas de egreso e ingreso mejorarán la seguridad vial al eliminar giros de 90 grados.

La obra abarca 4,6 kilómetros entre General Paz y el peaje Dellepiane, con un costo de 75 millones de dólares a cargo del Ministerio de Infraestructura y ejecutado por AUSA. Beneficiará a 200.000 usuarios diarios, incluidos 15.000 pasajeros de colectivos, con carriles exclusivos centrales, cuatro nuevas paradas y siete puentes peatonales; los tiempos de viaje se reducirán un 42%. Incluye 4 kilómetros de parque lineal con espacios verdes y ciclovías, más obras hidráulicas para 3.000 vecinos directos y 63.000 en el área de influencia. Las colectoras y hidráulicas terminan a mediados de 2026; el proyecto completo, en 2027.