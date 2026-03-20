Diversas propuestas turísticas para disfrutar Neuquén en el finde largo

La propuesta, con motivo del fin de semana largo por la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, incorpora además actividades vinculadas al Día Mundial del Agua, promoviendo el disfrute responsable de la naturaleza, la conciencia ambiental y el encuentro en torno a la identidad y los valores de la comunidad.

20 de Marzo de 2026 09:58hs

Por Ricardo Seronero

La Vendimia Neuquina continúa consolidándose como uno de los eventos enoturísticos más importantes de la Patagonia. El viernes 20 de marzo, de 21 a 23, el Hilton Garden Inn Neuquén será sede de una experiencia de cata a ciegas con la participación de cinco bodegas y maridajes especialmente diseñados.

El sábado la celebración se trasladará a San Patricio del Chañar, donde Bodega Familia Schroeder ofrecerá un festival con música en vivo y degustaciones, invitando a disfrutar del vino en su lugar de origen. La propuesta será de 13 a 23.

La Vendimia neuquina tendrá su cierre una semana después, con los festejos centrales del 26 al 28 de marzo en el Sarita Polo Club de Centenario, con el Torneo de Polo Copa Vendimia, paseo gastronómico, ruleta de premios, sunsets temáticos, música en vivo y DJ sets, integrando cultura, paisaje y producción regional.

En Centenario, el agroturismo suma una propuesta destacada con la feria agroecológica de la chacra Buena Vida, que abrirá sus puertas el sábado de 16 a 21, ofreciendo un entorno rural para el encuentro entre productores y visitantes.

Allí se podrán encontrar frutas y verduras de estación, panificados artesanales, conservas, miel, quesos, bebidas artesanales y cosmética natural, en una experiencia que promueve el consumo responsable y la economía local.

Loncopué será sede de la muestra ganadera Don Carlos Della Gáspera los días 20 y 21 de marzo, con actividades técnicas, charlas, demostraciones y espacios de intercambio para productores.

La propuesta se complementará con una gran bailanta campera en el camping municipal, sumando música en vivo y un espacio de encuentro social para disfrutar en comunidad.

En Rincón de los Sauces, el Encuentro de Mujeres Asadoras se realizará el 21 y 22 de marzo, con competencias de asado, clases magistrales, demostraciones gastronómicas, patio de comidas y espectáculos artísticos.

También, la localidad de Añelo será escenario de la Fiesta del Pago Gaucho durante las mismas fechas, con jineteadas, desafíos criollos, actividades tradicionales y shows musicales, consolidándose como una de las celebraciones más convocantes del calendario neuquino.

Día Mundial del Agua

Del 21 al 24 de marzo se desarrollará la primera travesía binacional en kayak “Lagos Vivos – Travesía Pehuén”, uniendo Villa Pehuenia-Moquehue con Icalma, en Chile, a través de un circuito de lagos y lagunas de gran valor ambiental.

La iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día Mundial del Agua y busca promover el ecoturismo, la sostenibilidad y la conciencia ambiental, con actividades culturales, gastronomía regional y un panel binacional de especialistas.

En la ciudad de Neuquén, el domingo 22 de marzo se realizará la Media Maratón de los Ríos en el Paseo de la Costa, con distancias de 5, 10 y 21 kilómetros pensadas para distintos niveles de participación.

La propuesta incluirá además espacios educativos y recreativos vinculados al cuidado del ambiente, con stands informativos y actividades para toda la familia.

En Santo Tomás, el 21 y 22 de marzo se llevará adelante la XIII Fiesta Regional y I Fiesta Provincial del Agua Mineral, con destrezas criollas, desfile de montados, jineteadas y espectáculos musicales.

El evento reunirá a jinetes, tropilleros y público en general en una celebración que destaca las tradiciones y la identidad cultural de la provincia.

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