Copa Libertadores: Boca integrará el Grupo D, junto a Cruzeiro, U Católica y Barcelona de Guayaquil

En el Grupo A quedó Estudiantes, junto a Flamengo, Cusco y el DIM. Independiente Rivadavia enfrentará a Fluminense, Bolívar y La Guaira, por el Grupo C. Platense disputará el Grupo E con Peñarol, Corinthians e Independiente Santa Fe. Y Lanús integrará el Grupo G, con Liga de Quito, Always Ready y Mirassol. Central, en el H, enfrentará a Independiente del Valle, Libertad de Paraguay y Universidad Central de Venezuela.

20 de Marzo de 2026 08:50hs

En Luque, Paraguay, se definieron este jueves los grupos de las Copas Libertadores y Sudamericana. Doce equipos argentinos participarán en ambos torneos, que iniciarán en la semana del 7 de abril. El sorteo lo presidió Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol.

En la Libertadores compiten Boca Juniors, Rosario Central, Platense, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia y Lanús. Los grupos quedaron así: A (Flamengo, Estudiantes, Cusco FC, Independiente Medellín); B (Nacional, Universitario, Coquimbo Unido, Deportes Tolima); C (Fluminense, Bolívar, Deportivo La Guaira, Independiente Rivadavia).

Además, el Grupo D incluye a Boca Juniors, Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona SC; el E, a Peñarol, Corinthians, Independiente Santa Fe y Platense; el F, a Palmeiras, Cerro Porteño, Junior y Sporting Cristal; el G, a Liga de Quito, Lanús, Always Ready y Mirassol; y el H, a Independiente del Valle, Libertad, Rosario Central y Universidad Central de Venezuela.

La Sudamericana contará con River Plate, Racing Club, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra. Sus grupos son: A (América de Cali, Tigre, Macará, Alianza Atlético); B (Atlético Mineiro, Cienciano, Academia Puerto Cabello, Juventud Las Piedras); C (São Paulo, Millonarios, Boston River, O'Higgins); D (Santos, San Lorenzo, Deportivo Cuenca, Recoleta); E (Racing, Caracas, Independiente, Botafogo); F (Grêmio, Palestino, Montevideo City Torque, Riestra); G (Olimpia, Vasco da Gama, Audax Italiano, Barracas Central); H (River Plate, Bragantino, Blooming, Carabobo).