Potencia y Precisión en Expoagro 2026: Apache Lanza la 90000 Air Drill y Expande su Línea de Tractores Solís

Bajo el lema “Sembrar nos mueve”, la firma de Las Parejas y sembradora oficial de la muestra pone el foco en la capacidad operativa y el despliegue tecnológico. Fernando Porcel detalla la esperada Apache 90000, mientras Carlos Castellani reafirma el liderazgo de una empresa con casi 70 años de historia que sigue apostando a las soluciones de máxima eficiencia para el productor argentino

19 de Marzo de 2026 10:44hs

En una edición cargada de simbolismo por los 20 años de Expoagro, Apache reafirmó su liderazgo industrial en el corazón de la muestra. Como sembradora oficial del evento, la firma santafesina desplegó una propuesta que une su legado histórico con la innovación constante, dejando en claro hacia dónde apunta su foco estratégico de cara a la nueva campaña: fierros robustos, máxima autonomía y versatilidad productiva.

La Consagración de un Gigante: Apache 90000 Air Drill

El hito central de la jornada fue el ansiado lanzamiento comercial de la Apache 90000 Air Drill. Tras un año de expectativas y desarrollos técnicos, este equipo retoma la senda pionera de la marca en sistemas Air Drill, adaptándola a las exigencias de los sistemas productivos modernos que demandan precisión extrema en cada hectárea.

Fernando Porcel, Gerente Comercial de Apache, fue el encargado de detallar las prestaciones de esta maquinaria robusta. Subrayando la versatilidad operativa del equipo, Porcel destacó: “Iniciamos oficialmente la etapa comercial de un equipo que combina un chasis modular de tres cuerpos para un copiado perfecto del terreno con una estructura pensada para la máxima autonomía. Ofrecemos configuraciones que van desde la siembra a chorrillo hasta sistemas monograno, adaptándonos a lo que el productor necesita hoy: eficiencia y precisión sin concesiones”.

Tracción Integral: Evolución de los Tractores Apache Solís

Acompañando a la imponente sembradora, la firma reafirmó su poderío mecánico exhibiendo la evolución de su línea de tractores Apache Solís. Este desarrollo, fruto de una consolidada alianza de 17 años con International Tractors Limited, demuestra el compromiso de la marca por brindar soluciones integrales de tracción. Actualmente, la línea cubre el estratégico segmento que va de los 26 a los 110 HP, garantizando potencia y adaptabilidad para las diversas labores del campo.

INDIO: La Inteligencia Digital al Servicio del Fierro

Para respaldar todo este despliegue mecánico, Apache introdujo una novedad que moderniza su asistencia de posventa: la presentación de INDIO, un sistema de atención inteligente (smartbot). Lejos de quitarle protagonismo a las máquinas, esta herramienta de IA está diseñada para acompañar a productores y técnicos las 24 horas, permitiendo resolver rápidamente consultas sobre mantenimiento, repuestos y calibración de las sembradoras mediante una interfaz práctica. Es, en palabras de la empresa, la demostración de que “el agro moderno combina ingeniería con conocimiento digital”.

Siete décadas de liderazgo nacional

El cierre del evento estuvo a cargo de Carlos Castellani, presidente de la compañía. El directivo recordó que Apache, nacida en Las Parejas, está transitando el camino hacia sus 70 años de historia, consolidada hoy como el mayor exportador de sembradoras de Argentina por segundo año consecutivo.

“En Apache, mejorar e innovar es un desafío permanente. Sembrar nos mueve no es solo un concepto; es lo que define nuestro vínculo con el campo. Cada campaña es una nueva oportunidad y nosotros estamos aquí para asegurar que el productor cuente con la mejor tecnología nacional para aprovecharla”, concluyó el titular de la compañía. La jornada finalizó en el stand de la marca, donde los clientes pudieron conocer de cerca la imponente 90000 Air Drill.

Una EXPOAGRO plena de negocios

Castellani, presidente de Apache, comentó respecto del éxito que fue esta muestra "En un contexto de precios agrícolas buenos, una oferta creciente de financiamiento, y un clima propicio para los agronegocios, hacemos un buen balance de la megamuestra y destacamos un notorio crecimiento respecto al 2025".

Con más de 200 presupuestos, sumado además ventas de 30 sembradoras y 7 tractores ya concretadas. Atendiendo aún más consultas que el año pasado, Expoagro fue para Apache un verdadero punto de partida de éxitos en un año con mucho por venir.

El titular de la empresa remarcó la relevancia que tiene la cita anual para la firma: “Hace 20 años que estamos en Expoagro y hace 20 años somos la sembradora oficial, lo que nos prestigia y fortalece aún más la fama de fierro fuerte de nuestra maquinaria”.