Paraguazo en defensa del Servicio Meteorológico y la continuidad de las observaciones meteorológicas en el país

"Nos vamos a congregar en Plaza Italia a las 5 de la tarde, en defensa del Servicio Meteorológico ante el desguace inminente. No nos pudieron cerrar, no nos pudieron fusionar, entonces nos quieren vaciar. Es la otra manera de hacer morir un organismo. "Quieren echar a trescientas personas, la mayoría de ellos son la gente que está en las estaciones meteorológicas que hacen la base con la que trabajamos todos los meteorólogos", explicitó Ana Saralegui, delegada de ATE en el Servicio Meteorológico Nacional.

19 de Marzo de 2026 10:29hs

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