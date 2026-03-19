Lo que viene en Bariloche: Semana Santa, Fiesta del Chocolate y nieve

La directora ejecutiva de Emprotur Bariloche, Natacha Vázquez, explicó que la estrategia apunta a potenciar la diversidad de experiencias que ofrece el destino durante todo el año. "La ciudad cuenta con una agenda que combina naturaleza, gastronomía, cultura y eventos, elementos que permiten atraer visitantes en cada estación" sostuvo.

19 de Marzo de 2026 12:02hs

Por Ricardo Seronero

Bariloche transita el final del verano con buenas perspectivas turísticas y, al mismo tiempo, ya tiene definida la agenda de actividades que marcarán el movimiento del destino durante el otoño y el inicio del invierno. Entre abril y junio, la ciudad desplegará una serie de propuestas que combinan eventos tradicionales, experiencias en la naturaleza, gastronomía y la llegada de la temporada de nieve, uno de los momentos más fuertes para el turismo local.



En ese contexto, el trabajo de promoción que impulsa el Emprotur Bariloche resulta clave para sostener la llegada de visitantes y seguir posicionando al destino en distintos mercados.

La directora ejecutiva del organismo, Natacha Vázquez, explicó que la estrategia apunta a potenciar la diversidad de experiencias que ofrece el destino durante todo el año. Según señaló, la ciudad cuenta con una agenda que combina naturaleza, gastronomía, cultura y eventos, elementos que permiten atraer visitantes en cada estación.

Abril: Semana Santa y la Fiesta del Chocolate

El primer gran momento del calendario llegará con Semana Santa, uno de los períodos más convocantes del otoño en Bariloche. Durante esos días, la ciudad vuelve a convertirse en escenario de la Fiesta Nacional del Chocolate, un evento que convoca a miles de visitantes y que ya forma parte de la identidad cultural local.

Entre las propuestas más esperadas se encuentra la elaboración de la barra de chocolate más larga del mundo, una tradición que cada año reúne a maestros chocolateros y al público en plena calle Mitre para compartir una experiencia que se ha convertido en uno de los símbolos de la fiesta.

La celebración incluye además espectáculos artísticos, degustaciones, actividades para toda la familia y distintas propuestas que transforman a la ciudad en un gran paseo temático.

Más allá del evento gastronómico, el otoño es también una época ideal para descubrir los refugios de montaña y los circuitos de trekking. Senderos en el Parque Nacional Nahuel Huapi, caminatas hacia refugios históricos y recorridos por bosques que se tiñen con los colores de la estación forman parte de una propuesta cada vez más elegida por quienes buscan experiencias en contacto con la naturaleza.

En este mes también se celebra una fecha muy especial para la comunidad: el 3 de mayo, cuando San Carlos de Bariloche cumple 124 años. La jornada incluye actos oficiales, actividades festivas y el tradicional desfile, que reúne a instituciones, fuerzas de seguridad, organizaciones sociales y vecinos en una celebración que refleja la identidad y la historia de la ciudad.

Mayo: la expectativa por la nieve

A medida que avanza el otoño, mayo suele traer uno de los momentos más esperados en la ciudad: las primeras nevadas en la cordillera.

Cada temporada, la aparición de los primeros copos se convierte en una señal que despierta entusiasmo tanto entre los residentes como entre quienes planean visitar Bariloche durante el invierno.

Aunque la temporada de nieve comienza oficialmente semanas después, la primera nevada suele marcar simbólicamente el inicio de la cuenta regresiva hacia el invierno.

Durante este período también cobran protagonismo las propuestas gastronómicas, uno de los grandes atractivos del destino. Restaurantes, cervecerías artesanales, chocolaterías y casas de té forman parte de una oferta que combina sabores regionales con paisajes únicos.

La gastronomía patagónica se convierte así en una experiencia en sí misma, acompañando la transición entre el otoño y la temporada de nieve.

Invierno y Fiesta Nacional de la Nieve

Con la llegada de junio, Bariloche comienza a prepararse para uno de los momentos más emblemáticos de su calendario turístico: el lanzamiento oficial de la temporada de invierno.

Durante esos días, la ciudad vuelve a posicionarse como uno de los principales destinos de nieve de Sudamérica, con miles de visitantes que llegan atraídos por las propuestas vinculadas al ski, el snowboard y las actividades en la montaña.

En ese marco, la Fiesta Nacional de la Nieve aparece como uno de los hitos más representativos de la identidad local. El evento reúne espectáculos, actividades culturales y celebraciones que acompañan el inicio de la temporada invernal.

Promoción y proyección turística

“Bariloche tiene una agenda muy rica a lo largo del año. Nuestro desafío es seguir mostrando esa diversidad de experiencias y continuar posicionando a la ciudad en distintos mercados”, señaló Vázquez, al referirse al trabajo de promoción que acompaña las distintas etapas del calendario turístico.

Las campañas de comunicación, la presencia en ferias internacionales y el trabajo con operadores turísticos forman parte de una estrategia que apunta a sostener la llegada de visitantes y ampliar el alcance del destino.

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