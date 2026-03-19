La Pampa Original: Sitios imperdibles para descubrir Pampa Central

La región Pampa Central se consolida como el destino definitivo para quienes buscan desconectar del ruido urbano y reencontrarse con la esencia argentina. Desde pueblos ferroviarios que parecen detenidos en el tiempo hasta reservas naturales de una biodiversidad asombrosa, este corredor turístico ofrece una combinación perfecta entre historia, producción local y paisajes infinitos.

19 de Marzo de 2026 12:09hs

Por Ricardo Seronero

Esta región en la provincia de La Pampa, tiene el privilegio de albergar dos de los sitios de mayor interés y valor de la provincia. Por un lado, la Reserva Provincial Parque Luro, un emblema pampeano donde el caldenal y su fauna ofrecen un espectáculo único. Por otro lado, hacia el suroeste, el Parque Nacional Lihué Calel surge como un santuario de biodiversidad entre serranías y pinturas rupestres, protegiendo el patrimonio biológico y cultural en el corazón mismo del país.

El recorrido comienza en Ataliva Roca, un portal a la cultura productiva. Aquí, la naturaleza se vive en la Reserva "Inchi We", un bosque de caldenes que purifica el alma, mientras que el recorrido histórico cobra vida en el emblemático Almacén de Ramos Generales “El Gallego”. La localidad sorprende por su ingenio: desde la fábrica de juguetes sustentables Manick hasta los sabores artesanales de la fábrica de pastas Rucalén.

A pocos kilómetros, Quehué se posiciona como el epicentro del turismo cinegético internacional. Es sede de la Fiesta Provincial de la Caza Mayor y Menor y de la Fiesta Criolla. Durante la visita, es imperdible explorar la historia local en la Casa Sarasola, maravillarse con el monumento al Cristo del Caldenal o visitar la Herrería "Juan Villa", donde la identidad de la región se manifiesta en cada detalle.

Para los amantes del pasado, General Acha es una parada obligatoria. Su casco histórico es un tesoro arquitectónico que alberga la Iglesia La Inmaculada, el Centro Histórico Cultural y el emblemático Almacén de Ramos Generales “La Moderna”. El viaje continúa en su Estación de Ferrocarril, única por poseer dos pisos, que hoy funciona como museo. Para el relax, nada mejor que una copa en la Bodega “Estilo 152” o un atardecer en la Reserva Natural Laguna de Utracán.

Si buscás algo más místico, Naicó te espera con su aura de "pueblo fantasma". Este antiguo enclave ferroviario de los años 20 invita a explorar sus ruinas, subir al Cerro de la Virgen o cruzar el emblemático Puente Negro, ideal para fotógrafos y curiosos del patrimonio.

En el centro geográfico de la Argentina se encuentra Puelches, rodeada de lagunas y salitrales como Urre Lauquen. Es la base estratégica para aventurarse en el paisaje agreste de la zona.

Para quienes buscan relatos de bandoleros y pulperías, Chacharramendi resguarda la famosa Pulpería de Chacharramendi, lugar que frecuentaba el mítico Bairoletto. Por su parte, localidades como La Reforma (con su Fiesta del Salado) y Cuchillo Co (con el sitio arqueológico Cerro Los Viejos) completan un mapa cargado de identidad y legado cultural.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590