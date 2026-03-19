El petróleo se acerca a los US$ por barril, y el gas natural duplicó su precio desde el inicio de la guerra

Los futuros del Brent europeo suben un 6,8 por ciento y cotizan a 114,74 dólares al inicio de la jornada. El crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos trepa un 3,29 por ciento hasta 99,49 dólares por barril.

19 de Marzo de 2026 11:16hs

Los mercados energéticos reaccionan con fuerza ante la escalada del conflicto en Medio Oriente. El petróleo se acerca a los 115 dólares por barril. El gas natural avanza casi un 25 por ciento y duplica su precio desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Los contratos de referencia confirman estas tensiones. Los futuros del Brent europeo suben un 6,8 por ciento y cotizan a 114,74 dólares al inicio de la jornada. El crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos trepa un 3,29 por ciento hasta 99,49 dólares por barril.

El gas natural cotiza cerca de los 3,16 dólares. Operadores y analistas atribuyen esta reacción al cierre del estrecho de Ormuz y a ataques recientes contra refinerías clave para el suministro global. Irán lanzó bombardeos contra Catar y Arabia Saudita, con daños significativos como un incendio en la refinería de Ras Laffan, principal centro de gas natural licuado en Catar, y en un depósito de combustible para aviones.

Catar ocupa el segundo lugar mundial como exportador de gas natural licuado, con China e India como sus principales compradores. La afectación a su capacidad genera impactos internacionales inmediatos. Los mercados financieros registran caídas generalizadas por la aversión al riesgo: el Nikkei de Tokio baja un 3,38 por ciento, el Kospi de Seúl retrocede un 2,73 por ciento y el índice de Shanghái cae un 1,39 por ciento.